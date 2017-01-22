Дэн Эмброуз: Канело долго не продержится против Головкина

«Мэйвезер и Бронер говорят, что Канело нокаутирует Головкина, основываясь на его бое с Бруком. Что ж, посмотрим, будут ли они правы. В моей памяти все еще свеж бой Канело с Лиамом Смитом. Не думаю, что такое невзрачное выступление Альвареса позволит ему соперничать с Головкиным. В том бою Канело был вынужден брать много пауз, длинных пауз, а в бою с GGG это будет означать опасность нокаута. Если не ударом в голову, то по корпусу. Канело — человек. Он дрался с одним сильным панчером — Кирклендом, но тот был слишком медленным, чтобы сделать что-либо. У Канело слабая выносливость, а бокс — это в том числе и кардио, и плохая привычка прижиматься к канатам. Думаю, так он долго не продержится в бою с Головкиным», — пишет автор.



Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь. До этого GGG проведет бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), а Альварес встретится с соотечественником Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО).