Дэн Эмброуз: Канело долго не продержится против Головкина
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал слова Флойда
Мэйвезера-младшего и Эдриэна Бронера о том, что мексиканский боксер Сауль Альварес «Канело» (48−1−1, 34 КО) нокаутирует казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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«Мэйвезер и Бронер говорят, что Канело нокаутирует Головкина, основываясь на его бое с Бруком. Что ж, посмотрим, будут ли они правы. В моей памяти все еще свеж бой Канело с Лиамом Смитом. Не думаю, что такое невзрачное выступление Альвареса позволит ему соперничать с Головкиным. В том бою Канело был вынужден брать много пауз, длинных пауз, а в бою с GGG это будет означать опасность нокаута. Если не ударом в голову, то по корпусу. Канело — человек. Он дрался с одним сильным панчером — Кирклендом, но тот был слишком медленным, чтобы сделать
Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь. До этого GGG проведет бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), а Альварес встретится с соотечественником Хулио Сесаром
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