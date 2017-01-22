Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28511898/
22 января 2017, 17:08 | Бокс | Sports.kz

Дэн Эмброуз: Канело долго не продержится против Головкина

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал слова Флойда Мэйвезера-младшего и Эдриэна Бронера о том, что мексиканский боксер Сауль Альварес «Канело» (48−1−1, 34 КО) нокаутирует казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Дэн</span> Эмброуз прокомментировал слова <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мэйвезера-младшего</nobr> и <span class=error>Эдриэна</span> <span class=error>Бронера</span> о том что мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> Альварес <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) нокаутирует <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мэйвезер и Бронер говорят, что Канело нокаутирует Головкина, основываясь на его бое с Бруком. Что ж, посмотрим, будут ли они правы. В моей памяти все еще свеж бой Канело с Лиамом Смитом. Не думаю, что такое невзрачное выступление Альвареса позволит ему соперничать с Головкиным. В том бою Канело был вынужден брать много пауз, длинных пауз, а в бою с GGG это будет означать опасность нокаута. Если не ударом в голову, то по корпусу. Канело — человек. Он дрался с одним сильным панчером — Кирклендом, но тот был слишком медленным, чтобы сделать что-либо. У Канело слабая выносливость, а бокс — это в том числе и кардио, и плохая привычка прижиматься к канатам. Думаю, так он долго не продержится в бою с Головкиным», — пишет автор.

Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь. До этого GGG проведет бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), а Альварес встретится с соотечественником Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

ESPN сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс

ESPN сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс

Журналист мексиканской версии сайта ESPN.com Бернардо Пилатти опубликовал превью к бою Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), в котором поделился своим видением этого поединка, сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
22 января

Хэй назвал единственного средневеса, который может побить Головкина

Казахстан стал серебряным призером Мемориала Гранаткина-2017

Чемпион WBC назвал Головкина самым опасным боксером