Чарло и Рассел-младший проведут поединки 11 марта в Вашингтоне
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Джермель Чарло (28−0, 13 КО) проведёт свой следующий бой 11 марта в Вашингтоне.
Соперником Чарло будет Чарльз Хэтли (26−1−1, 18 КО), сообщает BoxingScene.
Также во время вечера бокса выступит ещё один чемпион — Гэри
Стоит отметить, что для Джермеля Чарло это будет первая защита титула, который он завоевал в поединке против Джона Джексона.
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