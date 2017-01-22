Чарло и Рассел-младший проведут поединки 11 марта в Вашингтоне

Соперником Чарло будет Чарльз Хэтли (26−1−1, 18 КО), сообщает BoxingScene.



Также во время вечера бокса выступит ещё один чемпион — Гэри Рассел-младший, который владеет титулом WBC в полулёгком весе. Соперником Рассела-младшего станет Оскар Экскандон (25−2, 17 КО).



Стоит отметить, что для Джермеля Чарло это будет первая защита титула, который он завоевал в поединке против Джона Джексона.