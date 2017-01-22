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https://sport.mail.ru/news/boxing/28511690/
22 января 2017, 16:44 | Бокс | Чемпионат.com

Чарло и Рассел-младший проведут поединки 11 марта в Вашингтоне

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Джермель Чарло (28−0, 13 КО) проведёт свой следующий бой 11 марта в Вашингтоне.

Соперником Чарло будет Чарльз Хэтли (26−1−1, 18 КО), сообщает BoxingScene.

Также во время вечера бокса выступит ещё один чемпион — Гэри Рассел-младший, который владеет титулом WBC в полулёгком весе. Соперником Рассела-младшего станет Оскар Экскандон (25−2, 17 КО).

Стоит отметить, что для Джермеля Чарло это будет первая защита титула, который он завоевал в поединке против Джона Джексона.
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