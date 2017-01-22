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https://sport.mail.ru/news/boxing/28511516/
22 января 2017, 16:23 | Бокс | Чемпионат.com

Президент WBC раскритиковал поведение Анхеля Гарсии на пресс-конференции

Президент WBC Маурисио Сулейман раскритиковал поведение отца чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета в полусреднем весе Дэнни Гарсии Анхеля.

Во время пресс-конференции Анхель Гарсия нецензурно и с расистскими оскорблениями кричал в адрес соперника своего сына чемпиона WBA Кита Турмана.

«WBC очень сильно обеспокоен поведением и действиями Анхеля Гарсии. Наша организация осуждает использование матерных выражений, дискриминационных высказываний и подобных крайне опасных действий, которые могут привести к потасовке и травмам. Юрисдикция WBC не распространяется на лицензирование тренеров, этим занимаются местные боксёрские власти. Однако этический кодекс и правила нашей организации резко отвергают подобные действия и слова, которым вообще не место в нашем виде спорта», — приводит слова Сулеймана ESPN.
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