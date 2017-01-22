Президент WBC раскритиковал поведение Анхеля Гарсии на пресс-конференции
Президент WBC Маурисио Сулейман раскритиковал поведение отца чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета в полусреднем весе Дэнни Гарсии Анхеля.
Во время
«WBC очень сильно обеспокоен поведением и действиями Анхеля Гарсии. Наша организация осуждает использование матерных выражений, дискриминационных высказываний и подобных крайне опасных действий, которые могут привести к потасовке и травмам. Юрисдикция WBC не распространяется на лицензирование тренеров, этим занимаются местные боксёрские власти. Однако этический кодекс и правила нашей организации резко отвергают подобные действия и слова, которым вообще не место в нашем виде спорта», — приводит слова Сулеймана ESPN.
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