Котто: Бой против Маркеса может состояться
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто заявил, что поединок против Хуана Мануэль Маркеса может состояться.
«Карты на столе. Бой против Хуана Мануэля очень вероятен, этот бой может состояться. Нам просто нужно сесть за стол переговоров и достигнуть соглашения», — приводит слова Котто ESPN.
Ранее Маркес говорил, что хотел бы провести бой против Котто перед завершением своей карьеры.
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