Котто: Бой против Маркеса может состояться

«Карты на столе. Бой против Хуана Мануэля очень вероятен, этот бой может состояться. Нам просто нужно сесть за стол переговоров и достигнуть соглашения», — приводит слова Котто ESPN.



Ранее Маркес говорил, что хотел бы провести бой против Котто перед завершением своей карьеры.