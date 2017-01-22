Ислам продолжает подготовку к бою с Ассисом
Обладатель титулов WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе 32-летний казахстанский боксер Канат Ислам (22−0, 18КО) в Майами продолжает подготовку к предстоящему бою, сообщается на странице «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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17 февраля в Уилмингтоне (штат Делавэр, США) Ислам проведет 10-раундовый поединок с бразильцем Робсоном Ассисом (16−3, 9КО).
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