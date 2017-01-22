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https://sport.mail.ru/news/boxing/28509841/
22 января 2017, 12:31 | Бокс | Sports.kz

ESPN сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс

Журналист мексиканской версии сайта ESPN.com Бернардо Пилатти опубликовал превью к бою Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), в котором поделился своим видением этого поединка, сообщает Sports.kz.

Журналист мексиканской версии сайта <span class=error>ESPN</span>.com <span class=error>Бернардо</span> <span class=error>Пилатти</span> опубликовал <span class=error>превью</span> к бою Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) в котором поделился своим видением этого поединка сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Головкин и Джейкобс различны по стилю, объему производимых ударов, работе ног и физике. У Джейкобса преимущество в росте и размахе рук. Если говорить об ударах, то здесь явное преимущество у казахстанца: он бьет одинаково хорошо и слева, и справа. Головкин стремится добить соперника за счет непрерывного избиения, Джейкобс же двигается, ждет моментов и использует дистанцию.

Нет сомнений в том, какой бой мы увидим в первых раундах. Головкин будет задавать темп, оказывая постоянное давление и стремясь добиться короткой или средней дистанции, чтобы была возможность проводить его любимые комбинации. Джейкобс же будет двигаться, контратаковать и пытаться проводить удары с углов. Если бой зайдет дальше половины, любой прогноз будет рискованным. Есть много факторов, влияющих на это — физический износ, план на бой, перехват инициативы. В идеале Джейкобс должен избегать обмена ударами — это сродни суициду — и использовать джеб, сохраняя дистанцию. Нужно помнить, что бой таких боксеров может завершиться одним ударом, и любой может и выиграть, и проиграть. Тем не менее есть то, что делает Головкина фаворитом: отличное использование ударов слева. К тому же у Джейкобса слабый подбородок. Мой прогноз — Головкин нокаутирует Джейкобса комбинацией ударов слева до седьмого раунда. Если бой зайдет дальше, победителя будет трудно предсказать. Впрочем, без сомнений мы увидим очень привлекательный бой», — считает Пилатти.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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