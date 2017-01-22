«Головкин и Джейкобс различны по стилю, объему производимых ударов, работе ног и физике. У Джейкобса преимущество в росте и размахе рук. Если говорить об ударах, то здесь явное преимущество у казахстанца: он бьет одинаково хорошо и слева, и справа. Головкин стремится добить соперника за счет непрерывного избиения, Джейкобс же двигается, ждет моментов и использует дистанцию.



Нет сомнений в том, какой бой мы увидим в первых раундах. Головкин будет задавать темп, оказывая постоянное давление и стремясь добиться короткой или средней дистанции, чтобы была возможность проводить его любимые комбинации. Джейкобс же будет двигаться, контратаковать и пытаться проводить удары с углов. Если бой зайдет дальше половины, любой прогноз будет рискованным. Есть много факторов, влияющих на это — физический износ, план на бой, перехват инициативы. В идеале Джейкобс должен избегать обмена ударами — это сродни суициду — и использовать джеб, сохраняя дистанцию. Нужно помнить, что бой таких боксеров может завершиться одним ударом, и любой может и выиграть, и проиграть. Тем не менее есть то, что делает Головкина фаворитом: отличное использование ударов слева. К тому же у Джейкобса слабый подбородок. Мой прогноз — Головкин нокаутирует Джейкобса комбинацией ударов слева до седьмого раунда. Если бой зайдет дальше, победителя будет трудно предсказать. Впрочем, без сомнений мы увидим очень привлекательный бой», — считает Пилатти.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.