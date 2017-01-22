Джуда нокаутировал Мунгия во втором раунде
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Заб Джуда вернулся на ринг победой над Хорхе Луисом Мунгия из Гондураса.
Джуда нокаутировал соперника во втором раунде.
Это первый бой Джуды с декабря 2013 года. Тогда он уступил Поли Малиньяджи единогласным решением судей.
Джуда пытался проводить поединки после поражения, но в сентябре 2015 года его соперник отказался выходить на ринг после драки на взвешивании, а позже уже другой оппонент отказался от боя
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