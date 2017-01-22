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https://sport.mail.ru/news/boxing/28509510/
22 января 2017, 11:48 | Бокс | Чемпионат.com

Джуда нокаутировал Мунгия во втором раунде

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Заб Джуда вернулся на ринг победой над Хорхе Луисом Мунгия из Гондураса.

Джуда нокаутировал соперника во втором раунде.

Это первый бой Джуды с декабря 2013 года. Тогда он уступил Поли Малиньяджи единогласным решением судей.

Джуда пытался проводить поединки после поражения, но в сентябре 2015 года его соперник отказался выходить на ринг после драки на взвешивании, а позже уже другой оппонент отказался от боя из-за травмы. В марте 2016 года бой Джуды был отменён из-за того, что промоутер подал фальшивые документы в Атлетическую комиссию.
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