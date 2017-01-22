Джуда нокаутировал Мунгия во втором раунде

Джуда нокаутировал соперника во втором раунде.



Это первый бой Джуды с декабря 2013 года. Тогда он уступил Поли Малиньяджи единогласным решением судей.



Джуда пытался проводить поединки после поражения, но в сентябре 2015 года его соперник отказался выходить на ринг после драки на взвешивании, а позже уже другой оппонент отказался от боя из-за травмы. В марте 2016 года бой Джуды был отменён из-за того, что промоутер подал фальшивые документы в Атлетическую комиссию.