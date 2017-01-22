Член Зала славы бокса включил два боя Головкина в список самых ожидаемых в 2017 году
Американский комментатор и аналитик телеканала Showtime Эл Бернштейн, входящий в число журналистов Зала славы бокса, поделился ожиданиями от боев в этом году, сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Если говорить о самых ожидаемых боях, то это Головкин — Канело, Спенс — Брук или Пакьяо — Брук, Джошуа — Уайлдер, Линарес — Гарсия, Джек — Стивенсон, Уорд — Ковалев II. Начало года также будет очень интересным: Фрэмптон — Санта Крус, Головкин — Джейкобс, Джошуа — Кличко, Кролла — Линарес», — пишет Бернштейн в твиттере.
Бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter