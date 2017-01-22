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https://sport.mail.ru/news/boxing/28509139/
22 января 2017, 10:53 | Бокс | Sports.kz

Член Зала славы бокса включил два боя Головкина в список самых ожидаемых в 2017 году

Американский комментатор и аналитик телеканала Showtime Эл Бернштейн, входящий в число журналистов Зала славы бокса, поделился ожиданиями от боев в этом году, сообщает Sports.kz.

Американский комментатор и аналитик телеканала Showtime Эл Бернштейн входящий в число журналистов Зала славы бокса поделился ожиданиями от боев в этом году сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Если говорить о самых ожидаемых боях, то это Головкин — Канело, Спенс — Брук или Пакьяо — Брук, Джошуа — Уайлдер, Линарес — Гарсия, Джек — Стивенсон, Уорд — Ковалев II. Начало года также будет очень интересным: Фрэмптон — Санта Крус, Головкин — Джейкобс, Джошуа — Кличко, Кролла — Линарес», — пишет Бернштейн в твиттере.

Бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО) запланирован на сентябрь.

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