Следующий бой Ербосынулы состоится 2 марта в Нью-Йорке
2 марта в
Нью-Йорке (США) перспективный казахстанский боксер Айдос Ербосынулы проведет свой очередной поединок на профессиональном ринге. Его соперник по предстоящему бою пока не определен.
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Об этом боксер сообщил
Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 4 поединка, и во всех одержал досрочные победы. Боксер выступает в средней весовой категории (до 72,6 кг).
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