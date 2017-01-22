Следующий бой Ербосынулы состоится 2 марта в Нью-Йорке

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Об этом боксер сообщил онлайн-изданию «Профи Бокс Казахстана».



Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 4 поединка, и во всех одержал досрочные победы. Боксер выступает в средней весовой категории (до 72,6 кг).