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https://sport.mail.ru/news/boxing/28508899/
22 января 2017, 10:45 | Бокс | Sports.kz

Следующий бой Ербосынулы состоится 2 марта в Нью-Йорке

2 марта в Нью-Йорке (США) перспективный казахстанский боксер Айдос Ербосынулы проведет свой очередной поединок на профессиональном ринге. Его соперник по предстоящему бою пока не определен.

2 марта в <nobr>Нью-Йорке</nobr> (США) перспективный казахстанский боксер <span class=error>Айдос</span> Ербосынулы проведет свой очередной поединок на профессиональном ринге. Его соперник по предстоящему бою пока не определен. Увеличить
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Об этом боксер сообщил онлайн-изданию «Профи Бокс Казахстана».

Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 4 поединка, и во всех одержал досрочные победы. Боксер выступает в средней весовой категории (до 72,6 кг).

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