Мэйвезеру посоветовали заработать на Макгрегоре, а потом драться с Головкиным

Ранее Мэйвезер заявил, что его команда готова заплатить 15 миллионов долларов чемпиону UFC Конору Макгрегору. Также, говоря о самых больших боях в мире бокса, СМИ периодически упоминают имя Мэйвезера в контексте поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).



«На месте Мэйвезера я сначала подрался бы с Макгрегором за 25 миллионов долларов, а затем встретился бы с GGG за 50 миллионов. Меньше денег, но работа значительно проще», — пишет Дэвид Смит в твиттере.



В недавнем интервью британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность, что Мэйвезер побьет Головкина, если их бой состоится, на что американец ответил: «Что ж, спасибо, Эдди».