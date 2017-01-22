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22 января 2017, 10:41 | Бокс | Sports.kz

Мэйвезеру посоветовали заработать на Макгрегоре, а потом драться с Головкиным

Журналист NBC Sports Майкл Дэвид Смит прокомментировал потенциальные бои американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист NBC Sports Майкл <span class=error>Дэвид</span> <span class=error>Смит</span> прокомментировал потенциальные бои американского боксера <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мэйвезера-младшего</nobr> (49−0 26 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Ранее Мэйвезер заявил, что его команда готова заплатить 15 миллионов долларов чемпиону UFC Конору Макгрегору. Также, говоря о самых больших боях в мире бокса, СМИ периодически упоминают имя Мэйвезера в контексте поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).

«На месте Мэйвезера я сначала подрался бы с Макгрегором за 25 миллионов долларов, а затем встретился бы с GGG за 50 миллионов. Меньше денег, но работа значительно проще», — пишет Дэвид Смит в твиттере.

В недавнем интервью британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность, что Мэйвезер побьет Головкина, если их бой состоится, на что американец ответил: «Что ж, спасибо, Эдди».

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