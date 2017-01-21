48-летний Тарвер проведёт бой в андеркарде встречи Уайлдера с Вавжиком
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Антонио Тарвер (38−6−1, 22 КО) проведёт бой против Джеральда Вашингтона (18−0−1, 12 КО), сообщает Ringopolska.
48-летний ветеран выступит в андеркарде боя между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером и поляком Анджеем Вавжиком 25 февраля в американском Бирмингеме.
Тарвер не выходил на ринг с ничейного поединка против Стива Каннингема в августе 2015 года. Вашингтон с того момента провёл три боя (две победы и одна ничья).
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