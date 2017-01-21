48-летний Тарвер проведёт бой в андеркарде встречи Уайлдера с Вавжиком

48-летний ветеран выступит в андеркарде боя между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером и поляком Анджеем Вавжиком 25 февраля в американском Бирмингеме.



Тарвер не выходил на ринг с ничейного поединка против Стива Каннингема в августе 2015 года. Вашингтон с того момента провёл три боя (две победы и одна ничья).