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https://sport.mail.ru/news/boxing/28505416/
21 января 2017, 15:48 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Меня вынудили драться с Головкиным? Глупости. Я сам вызвал его на бой

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) в интервью iFL TV заявил, что бросить вызов казахстанцу Геннадию Головкину (36−0, 33 КО) было его личным решением, сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) в интервью iFL TV заявил что бросить вызов <span class=error>казахстанцу</span> Геннадию <span class=error>Головкину</span> (36−0 33 КО) было его личным решением сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Говорят, что меня вынудили драться с Головкиным. Глупости. Вспомните сами: я сам вызвал его на бой после того, как побил Мору. Для меня это идеальная возможность показать себя, и сейчас для этого идеальное время, а мой родной город — идеальное место. Я уверен, что будет аншлаг, — сказал Джейкобс.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет транслироваться телеканалом HBO в системе PPV (pay-per-view).

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