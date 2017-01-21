Дэниэл Джейкобс: Меня вынудили драться с Головкиным? Глупости. Я сам вызвал его на бой

— Говорят, что меня вынудили драться с Головкиным. Глупости. Вспомните сами: я сам вызвал его на бой после того, как побил Мору. Для меня это идеальная возможность показать себя, и сейчас для этого идеальное время, а мой родной город — идеальное место. Я уверен, что будет аншлаг, — сказал Джейкобс.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет транслироваться телеканалом HBO в системе PPV (pay-per-view).