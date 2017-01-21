Хорн: У меня хватит сил, чтобы нокаутировать Пакьяо

Их поединок пройдёт 22 апреля, вероятнее всего, на родине Хорна в Австралии.



«Я знаю, что мне хватит силы, чтобы потрясти Мэнни. Его уже отправляли в нокдауны и нокауты, а я мощно бью, так что верю в свой шанс привезти титул в Австралию», — приводит слова Хорна Fox Sports.



Пакьяо трижды проигрывал нокаутом — в 1996-м, 1999-м и 2012-м.