Хорн: У меня хватит сил, чтобы нокаутировать Пакьяо
Австралийский боксёр Джефф Хорн (16−0−1, 11 КО) уверен в том, что может нокаутировать чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО).
Их поединок пройдёт 22 апреля, вероятнее всего, на родине Хорна в Австралии.
«Я знаю, что мне хватит силы, чтобы потрясти Мэнни. Его уже отправляли в нокдауны и нокауты, а я мощно бью, так что верю в свой шанс привезти титул в Австралию», — приводит слова Хорна Fox Sports.
Пакьяо трижды проигрывал нокаутом — в 1996-м, 1999-м и 2012-м.
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