Головкин — третий в рейтинге P4P по версии KO Digest
Сайт KODigest.tv на своей официальной странице в Facebook опубликовал рейтинг лучших, по мнению журналистов издания, P4P (вне зависимости от весовой категории) боксёров, сообщает Sports.kz.
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин, которому 18 марта предстоит выйти на ринг против американца Дэниэла Джейкобса, расположился на третьей позиции. Рейтинг возглавляет Роман Гонсалес «Чоколатито», второй — Сергей Ковалев.
Полностью список лучших P4P-боксеров выглядит так:
1. Роман Гонсалес (46−0, 38 КО)
2. Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО)
3. Геннадий Головкин (36−0, 33 КО)
4. Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО)
5. Андре Уорд (31−0, 15 КО)
6. Василий Ломаченко (7−1, 5 КО)
7. Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО)
8. Теренс Кроуфорд (30−0, 21 КО)
9. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО)
10. Эрисланди Лара (24−2−2, 14 КО)
11. Карл Фрэмптон (23−0, 14 КО)
12. Синсукэ Яманака (26−0−2, 18 КО).
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