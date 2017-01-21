Тренер Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, известный американский специалист Ронни Шилдс заявил, что не хочет, чтобы его подопечный Джермалл Чарло, чемпиона мира в первой средней весовой категории по версии IBF, встретился на ринге с Геннадием Головкиным.