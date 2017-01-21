Ронни Шилдс: Я не хочу, чтобы Джермалл Чарло дрался с Головкиным сразу после перехода в средний вес

«Джермалл собирается драться с большими парнями. Я не хочу, чтобы он дрался с неизвестными бойцами. Но в то же время не хочу выставлять его прямо сейчас против Головкина. Сначала ему нужно почувствовать новый для себя дивизион и понять, куда он попал. Мы будем искать себе в соперники парней из топ-15», — цитирует Шилдса boxingscene.com.

Отметим, что ранее сам Чарло заявил, что готов подняться в средний вес: «Я действительно чувствую, что способен подняться в 160 фунтов и конкурировать с сильнейшими парнями этого веса. Почти всю свою карьеру я провел в первом среднем весе, но мое тело меняется, и теперь я готов подняться в средний вес и посмотреть, что у меня получится».