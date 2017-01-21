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https://sport.mail.ru/news/boxing/28504034/
21 января 2017, 12:10 | Бокс | Vesti.kz

Ронни Шилдс: Я не хочу, чтобы Джермалл Чарло дрался с Головкиным сразу после перехода в средний вес

Тренер Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, известный американский специалист Ронни Шилдс заявил, что не хочет, чтобы его подопечный Джермалл Чарло, чемпиона мира в первой средней весовой категории по версии IBF, встретился на ринге с Геннадием Головкиным.

«Джермалл собирается драться с большими парнями. Я не хочу, чтобы он дрался с неизвестными бойцами. Но в то же время не хочу выставлять его прямо сейчас против Головкина. Сначала ему нужно почувствовать новый для себя дивизион и понять, куда он попал. Мы будем искать себе в соперники парней из топ-15», — цитирует Шилдса boxingscene.com.

Отметим, что ранее сам Чарло заявил, что готов подняться в средний вес: «Я действительно чувствую, что способен подняться в 160 фунтов и конкурировать с сильнейшими парнями этого веса. Почти всю свою карьеру я провел в первом среднем весе, но мое тело меняется, и теперь я готов подняться в средний вес и посмотреть, что у меня получится».

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