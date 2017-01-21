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https://sport.mail.ru/news/boxing/28504026/
21 января 2017, 12:07 | Бокс | Р-Спорт

Кубинский боксер Баррера согласился провести бой с россиянином Бетербиевым

. МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Кубинский боксер Салливан Баррера, выступающий в полутяжелом весе, согласился выйти на ринг против россиянина Артура Бетербиева, сообщает Boxingscene.

Официальный контракт на бой еще не подписан. Победитель данного поединка станет обязательным претендентом IBF на бой с чемпионом организации американцем Андре Уордом, который также является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA и WBO. Титулы американец завоевал в бою против россиянина Сергея Ковалева в ноябре прошлого года.

Ранее тренер и брат Артура Бетербиева Абакар сообщил агентству «Р-Спорт», что боксер в феврале-марте 2017 года выйдет на ринг в поединке за звание обязательного претендента на чемпионский бой по одной из престижных версий — IBF или WBC.

На счету 34-летнего Барреры 18 побед (13 — нокаутом) при одном поражении. 32-летний Бетербиев победил нокаутом во всех 11 боях на профессиональном ринге.
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