Кубинский боксер Баррера согласился провести бой с россиянином Бетербиевым

Официальный контракт на бой еще не подписан. Победитель данного поединка станет обязательным претендентом IBF на бой с чемпионом организации американцем Андре Уордом, который также является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA и WBO. Титулы американец завоевал в бою против россиянина Сергея Ковалева в ноябре прошлого года.

Ранее тренер и брат Артура Бетербиева Абакар сообщил агентству «Р-Спорт», что боксер в феврале-марте 2017 года выйдет на ринг в поединке за звание обязательного претендента на чемпионский бой по одной из престижных версий — IBF или WBC.

На счету 34-летнего Барреры 18 побед (13 — нокаутом) при одном поражении. 32-летний Бетербиев победил нокаутом во всех 11 боях на профессиональном ринге.