Кубинский боксер Баррера согласился провести бой с россиянином Бетербиевым
. МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Кубинский боксер Салливан Баррера, выступающий в полутяжелом весе, согласился выйти на ринг против россиянина Артура Бетербиева, сообщает Boxingscene.
Официальный контракт на бой еще не подписан. Победитель данного поединка станет обязательным претендентом IBF на бой с чемпионом организации американцем Андре Уордом, который также является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA и WBO. Титулы американец завоевал в бою против россиянина Сергея Ковалева в ноябре прошлого года.
Ранее тренер и брат Артура Бетербиева Абакар сообщил агентству «Р-Спорт», что боксер в
На счету 34-летнего Барреры 18 побед (13 — нокаутом) при одном поражении. 32-летний Бетербиев победил нокаутом во всех 11 боях на профессиональном ринге.
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