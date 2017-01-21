Дэн Эмброуз: Де Ла Хойя загнал себя в яму, пообещав бой Альвареса и Головкина в 2017 году

«Прямо сейчас 34-летний Головкин, возможно, все еще достаточно молод, чтобы проделать над Канело легкую работу, превратив его в очередного Давида Лемье. Но через год или два это может измениться. В 2018-м Головкин может стать достаточно старым, чтобы Альварес сумел его победить. Если же нет, то тогда Де Ла Хойе может понадобиться сделать и четвертый бой Канело с Чавесом-младшим.

Если Де Ла Хойя не устроит бой Альвареса с Головкиным в 2017-м, это разозлит многих фанатов бокса. Они увидят, что Канело боится GGG. Также они поймут, что Golden Boy больше заботятся о бизнесе, а не о спорте. Де Ла Хойя уже загнал себя в яму, неоднократно сказав СМИ, что этот поединок состоится в текущем году.