Дэн Эмброуз: Де Ла Хойя загнал себя в яму, пообещав бой Альвареса и Головкина в 2017 году
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал недавнее заявление президента Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи о том, что бой Сауля «Канело» Альвареса и Хулио Сезара
Чавеса-младшего может стать трилогией, из-за чего поединку Альвареса с Геннадием Головкиным вновь придется подождать, сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Прямо сейчас 34-летний Головкин, возможно, все еще достаточно молод, чтобы проделать над Канело легкую работу, превратив его в очередного Давида Лемье. Но через год или два это может измениться. В 2018-м Головкин может стать достаточно старым, чтобы Альварес сумел его победить. Если же нет, то тогда Де Ла Хойе может понадобиться сделать и четвертый бой Канело с
Если Де Ла Хойя не устроит бой Альвареса с Головкиным в 2017-м, это разозлит многих фанатов бокса. Они увидят, что Канело боится GGG. Также они поймут, что Golden Boy больше заботятся о бизнесе, а не о спорте. Де Ла Хойя уже загнал себя в яму, неоднократно сказав СМИ, что этот поединок состоится в текущем году.
2017 год может все еще быть слишком ранней датой для встречи 26-летнего Канело с Головкиным. Канело обладает слишком простой манерой ведения боя на ближней дистанции с выбрасыванием коротких левых хуков и прямых ударов правой. Он не умеет боксировать на расстоянии и никогда не умел. Все, что нужно будет Геннадию для победы над ним — это атаковать его джебом издали, как это до него делали Флойд
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter