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https://sport.mail.ru/news/boxing/28503832/
21 января 2017, 11:35 | Бокс | Sports.kz

Дэн Эмброуз: Де Ла Хойя загнал себя в яму, пообещав бой Альвареса и Головкина в 2017 году

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал недавнее заявление президента Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи о том, что бой Сауля «Канело» Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего может стать трилогией, из-за чего поединку Альвареса с Геннадием Головкиным вновь придется подождать, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Дэн</span> Эмброуз прокомментировал недавнее заявление президента Golden Boy Promotions Оскара Де Ла <span class=error>Хойи</span> о том что бой <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса и Хулио <span class=error>Сезара</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> может стать трилогией <nobr>из-за </nobr>чего поединку Альвареса с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> вновь придется подождать сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Прямо сейчас 34-летний Головкин, возможно, все еще достаточно молод, чтобы проделать над Канело легкую работу, превратив его в очередного Давида Лемье. Но через год или два это может измениться. В 2018-м Головкин может стать достаточно старым, чтобы Альварес сумел его победить. Если же нет, то тогда Де Ла Хойе может понадобиться сделать и четвертый бой Канело с Чавесом-младшим.

Если Де Ла Хойя не устроит бой Альвареса с Головкиным в 2017-м, это разозлит многих фанатов бокса. Они увидят, что Канело боится GGG. Также они поймут, что Golden Boy больше заботятся о бизнесе, а не о спорте. Де Ла Хойя уже загнал себя в яму, неоднократно сказав СМИ, что этот поединок состоится в текущем году.

2017 год может все еще быть слишком ранней датой для встречи 26-летнего Канело с Головкиным. Канело обладает слишком простой манерой ведения боя на ближней дистанции с выбрасыванием коротких левых хуков и прямых ударов правой. Он не умеет боксировать на расстоянии и никогда не умел. Все, что нужно будет Геннадию для победы над ним — это атаковать его джебом издали, как это до него делали Флойд Мейвезер-младший и Эрисланди Лара. Конечно, нужно будет, чтобы и судьи поединка разумно считали очки. Мы видели, как Лара проиграл Канело, несмотря на то, что перебоксировал его в их бою 2014 года. Головкину будет трудно добиться решения судей в свою пользу с таким популярным бойцом, как Альварес. Возможно ему придется сделать так, чтобы судьи вообще не принимали решений, — написал Эмброуз.

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