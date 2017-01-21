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https://sport.mail.ru/news/boxing/28502414/
21 января 2017, 7:52 | Бокс | Vesti.kz

Педро Диас: Головкин и Джейкобс — великие боксеры, их шансы на победу равны

Известный кубинский тренер Педро Диас сделал прогноз на предстоящий бой казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) против американца Дэниэла Джейкобса.

Известный кубинский тренер <span class=error>Педро</span> <span class=error>Диас</span> сделал прогноз на предстоящий бой <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) против американца <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса. Увеличить
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«Джейкобс — великий боксер. Они оба великие, и у обоих хорошие команды. Думаю, это будет отличный бой, а шансы боксеров на победу — 50 на 50. Но если посмотрите последний бой Головкина против Келла Брука, то увидите некоторые ошибки в его обороне. И это против парня, который поднялся в весе», — цитирует Диаса boxingscene.com.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести «Казахстан» и KazSport.

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