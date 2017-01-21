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«Джейкобс — великий боксер. Они оба великие, и у обоих хорошие команды. Думаю, это будет отличный бой, а шансы боксеров на победу — 50 на 50. Но если посмотрите последний бой Головкина против Келла Брука, то увидите некоторые ошибки в его обороне. И это против парня, который поднялся в весе», — цитирует Диаса boxingscene.com.