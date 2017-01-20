Бетербиев желает сразиться с Баррерой или Гвоздиком
Российский боксёр Артур Бетербиев рассказал, кого бы хотел видеть своим следующим соперником. В декабре россиянин провёл бой против парагвайца Исидро Прието, которого победил нокаутом.
«Мои дорогие болельщики! Судя по вашим откликам, вы с нетерпением ждёте последних новостей относительно моего будущего соперника. Как и ожидалось, немец Энрико Коллинг последовал примеру предыдущих троих бойцов и отказался от поединка.
В данный момент IBF направила
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter