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https://sport.mail.ru/news/boxing/28498827/
20 января 2017, 17:51 | Бокс | Sports.kz

Потенциальный соперник Головкина Юбэнк-младший хочет реванша с Сондерсом

Британский боксер Крис Юбэнк-младший (23−1, 18 КО) рассчитывает вновь встретиться со своим соотечественником Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на The Mirror.

Британский боксер <span class=error>Крис</span> <nobr>Юбэнк-младший</nobr> (23−1 18 КО) рассчитывает вновь встретиться со своим соотечественником Билли Джо Сондерсом (24−0 12 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на The Mirror. Увеличить
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— Тогда Сондерс победил, и этот факт не оставит меня в покое, пока я не сравняю счет. Это был мой первый 12-раундовый бой — до этого я доходил только до 8-го раунда. Думаю, большую роль сыграло то, что в начале боя я неспешно расхаживал по рингу — был невысокий темп. Но потом я прибавил и доминировал на протяжении оставшейся части поединка. Сейчас я совсем другой зверь, чем был два года назад. Теперь я знаю, что драться нужно с первого раунда. Я стал намного опытнее, сильнее и быстрее, поэтому сейчас я просто уничтожу Сондерса — он не продержится против меня и четырех раундов, — заявил Юбэнк-младший.

Ранее Юбэнк сказал, что, помимо Сондерса, в числе его желаемых соперников на предстоящие бои — казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО). Их бой мог состояться еще в декабре прошлого года, однако тогда переговоры зашли в тупик из-за желания отца британского боксера, Криса Юбэнка-старшего, полностью руководить процессом организации боя.

Напомним, Билли Джо Сондерс также рассматривается в качестве потенциального соперника Головкина — непобежденный британец владеет поясом WBO, которого не хватает Геннадию для объединения титулов в среднем весе.

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