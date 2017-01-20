Потенциальный соперник Головкина Юбэнк-младший хочет реванша с Сондерсом

— Тогда Сондерс победил, и этот факт не оставит меня в покое, пока я не сравняю счет. Это был мой первый 12-раундовый бой — до этого я доходил только до 8-го раунда. Думаю, большую роль сыграло то, что в начале боя я неспешно расхаживал по рингу — был невысокий темп. Но потом я прибавил и доминировал на протяжении оставшейся части поединка. Сейчас я совсем другой зверь, чем был два года назад. Теперь я знаю, что драться нужно с первого раунда. Я стал намного опытнее, сильнее и быстрее, поэтому сейчас я просто уничтожу Сондерса — он не продержится против меня и четырех раундов, — заявил Юбэнк-младший.



Ранее Юбэнк сказал, что, помимо Сондерса, в числе его желаемых соперников на предстоящие бои — казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО). Их бой мог состояться еще в декабре прошлого года, однако тогда переговоры зашли в тупик из-за желания отца британского боксера, Криса Юбэнка-старшего, полностью руководить процессом организации боя.



Напомним, Билли Джо Сондерс также рассматривается в качестве потенциального соперника Головкина — непобежденный британец владеет поясом WBO, которого не хватает Геннадию для объединения титулов в среднем весе.