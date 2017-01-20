Экс-чемпионка WBC посетила Big Bear и пообщалась с Геннадием Головкиным
Экс-чемпионка WBC в среднем весе американка Мариселла Корнехо посетила лагерь Big Bear и пообщалась с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, передает корреспондент Vesti.kz.
Ее сопровождала Нэнси Родригес, работающая в WBC. Девушки поблагодарили тренера Абеля Санчеса за гостеприимство и назвали встречу с Головкиным исполнившейся мечтой.
«Спасибо WBC, Геннадию Головкину и Абель Санчеса за то, что открыли для меня и Мариселлы двери Big Bear и помогли сделать реальностью мечту. Нет сомнений, что не только GGG, но и вся его команда — чемпионы! Это незабываемый опыт. Пусть бог благославляет вас всегда, ребята!» — написала Родригес.
Ранее Корнехо и Головкин встречались на конвенции WBC, которая проходила в декабре в Холливуде (штат Флорида).
29-летняя Корнехо, имеющая мексиканские корни, выступает в профессионалах с 2012 года. В восьми поединках она одержала шесть побед (два нокаутом) и потерпела два поражения. Ее бои проходили в США, Австралии и Мексике. Уже в пятом бою Корнехо стала чемпионкой WBC, но владела титулом всего девять месяцев.
Интересно, что пояса WBC Корнехо лишилась в апреле 2016 года в бою с австралийкой Кэли Рейс. В свою очередь Рейс в ноябре проиграла титул уроженке Казахстана Кристине Хаммер, которая выступает за Германию.
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