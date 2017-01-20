Менеджер Кличко: Интерес к бою с Джошуа настолько велик, что могли бы замахнуться на мировой зрительский рекорд
Бернд Бенте заявил, что бой украинца с британцем Энтони Джошуа станет самым прибыльным боксерским поединком из всех
когда-либо проводившихся в Европе.
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Менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте прокомментировал новость о рекордной по времени продаже билетов на бой с Энтони Джошуа, сообщает Братство Кличко со ссылкой на BILD.
«Это самый прибыльный бой из
В свою очередь, менеджер Джошуа Эдди Хирн отметил, что бой соберет наибольшую для боксерских поединков зрительскую аудиторию в Англии: «Мы могли бы продать “Уэмбли” дважды».
Отметим, что рекорд Великобритании в номинации «Самое посещаемое боксерское событие» пока что принадлежит реваншу Карла Фроча и Джорджа Гроувза: летом 2014 года их бой на «Уэмбли» посетили 80 тысяч фанатов. Если же говорить о мировых рекордах, то тут вне конкуренции поединок, состоявшийся в августе 1941 года на стадионе «Джунеу Парк» в Милуоки (США) между Тони Зейлом и Билли Прайором, собравший 135 тысяч зрителей. Правда, вход на арены был бесплатным. Если же говорить о «платных поединках», то зимой 1993-го года 132 247 зрителей, пришедших на стадион «Ацтека» в Мехико стали свидетелями победы Хулио Сезара Чавеса над Грегом Хаугеном.
Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли».
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