Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28497145/
20 января 2017, 16:51 | Бокс | УНИАН

Менеджер Кличко: Интерес к бою с Джошуа настолько велик, что могли бы замахнуться на мировой зрительский рекорд

Бернд Бенте заявил, что бой украинца с британцем Энтони Джошуа станет самым прибыльным боксерским поединком из всех когда-либо проводившихся в Европе.

<span class=error>Бернд</span> <span class=error>Бенте</span> заявил что бой украинца с британцем <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> станет самым прибыльным боксерским поединком из всех <nobr>когда-либо</nobr> проводившихся в Европе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте прокомментировал новость о рекордной по времени продаже билетов на бой с Энтони Джошуа, сообщает Братство Кличко со ссылкой на BILD.

«Это самый прибыльный бой из когда-либо проходивших в Европе, — цитирует Бенте издание. — Спрос на билеты был настолько велик, что мы, конечно, могли бы замахнуться на зрительский рекорд в боксе».

В свою очередь, менеджер Джошуа Эдди Хирн отметил, что бой соберет наибольшую для боксерских поединков зрительскую аудиторию в Англии: «Мы могли бы продать “Уэмбли” дважды».

Отметим, что рекорд Великобритании в номинации «Самое посещаемое боксерское событие» пока что принадлежит реваншу Карла Фроча и Джорджа Гроувза: летом 2014 года их бой на «Уэмбли» посетили 80 тысяч фанатов. Если же говорить о мировых рекордах, то тут вне конкуренции поединок, состоявшийся в августе 1941 года на стадионе «Джунеу Парк» в Милуоки (США) между Тони Зейлом и Билли Прайором, собравший 135 тысяч зрителей. Правда, вход на арены был бесплатным. Если же говорить о «платных поединках», то зимой 1993-го года 132 247 зрителей, пришедших на стадион «Ацтека» в Мехико стали свидетелями победы Хулио Сезара Чавеса над Грегом Хаугеном.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли».

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Казахстанский боксер рассказал о спаррингах с Канатом Исламом и второй победе в Китае

Казахстанский боксер-профессионал Нурсултан Жанабаев рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о втором поединке в Китае, а также, о спаррингах с соотечественником Канатом Исламом.
Еще 7 новостей  Все новости
20 января

Скончался первый руководитель штаба Антитеррористического центра СБУ

Фэллон анонсировал расширение сотрудничества между ВМФ Британии и Украины

В Харькове отказались переименовать проспект в честь погибшего бойца АТО