Уайлдер: Поветкин меня больше не интересует
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер сказал, что его больше не интересует возможный бой с россиянином Александром Поветкиным.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я не знаю, что сказать по этому поводу. Бой с ним перестал меня интересовать. Надеюсь, WBC примет правильное решение. Его ловят на допинге второй раз, это вредит спорту», — приводит слова Уайлдера Przeglad Sportowy.
Напомним, в 2016 году в организме Поветкина накануне боя с Уайлдером был обнаружен запрещённый препарат мельдоний. Позже перед боем россиянина с Бермейном Стиверном в его организме были найдены остатки запрещённого остарина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter