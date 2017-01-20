Уайлдер: Поветкин меня больше не интересует

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«Я не знаю, что сказать по этому поводу. Бой с ним перестал меня интересовать. Надеюсь, WBC примет правильное решение. Его ловят на допинге второй раз, это вредит спорту», — приводит слова Уайлдера Przeglad Sportowy.



Напомним, в 2016 году в организме Поветкина накануне боя с Уайлдером был обнаружен запрещённый препарат мельдоний. Позже перед боем россиянина с Бермейном Стиверном в его организме были найдены остатки запрещённого остарина.