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https://sport.mail.ru/news/boxing/28496642/
20 января 2017, 15:27 | Бокс | Чемпионат.com

Уайлдер: Поветкин меня больше не интересует

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер сказал, что его больше не интересует возможный бой с россиянином Александром Поветкиным.

Чемпион мира по версии WBC в <span class=error>супертяжёлом</span> весе американец <span class=error>Деонтей</span> Уайлдер сказал что его больше не интересует возможный бой с россиянином Александром <span class=error>Поветкиным</span>. Увеличить
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«Я не знаю, что сказать по этому поводу. Бой с ним перестал меня интересовать. Надеюсь, WBC примет правильное решение. Его ловят на допинге второй раз, это вредит спорту», — приводит слова Уайлдера Przeglad Sportowy.

Напомним, в 2016 году в организме Поветкина накануне боя с Уайлдером был обнаружен запрещённый препарат мельдоний. Позже перед боем россиянина с Бермейном Стиверном в его организме были найдены остатки запрещённого остарина.
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