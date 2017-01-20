Время работает против. Нужно ли Геннадию Головкину подниматься во второй средний вес?

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Многие болельщики и специалисты считают, GGG пора подняться в весе. Но только вот надо ли это ему? Корреспондент Vesti.kz разобралcя в ситуации.и объясняет, кто может стать соперником Головкина в новой категории и что это даст казахстанцу.

Британцы Крис Юбенк-младший и Билли Джо Сондерс, мексиканец Сауль «Канело» Альварес — эти «твит-боксеры» сейчас лишь напоминают о себе ядовитыми высказываниями из тыла, тем самым показывая свое бессилие. А вот американца Дэниэла Джейкобса это, конечно, не касается, поэтому 18 марта он выйдет на ринг он станет следующим соперником Головкина.

В остальном ситуация GGG напоминать популярную детскую игру «прятки». Отправил твит — тебя Головкин «застукал», значит, пора выходить из засады. Только вот по правилам играть никто не желает и пытается перепрятаться до объявления нового соперника, который либо в весовой категории ниже, либо обязательный претендент, либо же уверовавший в себя. Это спасает основные действующие лица от повреждений.

Примерно так последние два года обстоят дела в среднем весе. Поэтому неудивительно, что все чаще и чаще Головкина сватают в переход во второй средний вес. Больше всех суетятся и предлагают себя новоявленные чемпионы или подошедшие к титулам на близкое расстояние. Хороший ход с их стороны. Пока имя еще не раскручено, им нужен бой с таким боксером, как Геннадий. Это позволит перспективному средневесу вписать в послужной список прекрасный поединок.

Им вторят промоутеры. Ну, тут вообще все понятно. Заработать хочется всем, кто находится в бизнесе. А реальные деньги придут тогда, когда клиент станет знаменитым в боксерских кругах. Только вот вопрос — а нужны ли они все Головкину? Стоит ли ему переходить в категорию выше ради одного-двух нормальных боев?

Если продолжать говорить о «продаже» боксеров, то пока больше всех преуспел Боб Арум. Он закинул удочку с наживкой в виде Хильберто Рамиреса уже давно. И при первом удобном случае напоминает общественности про это. В его арсенале в основном штампы: «Рамирес — единственная угроза во втором среднем», «Проблемы у Головкина начнутся после поднятия в весе, а устроит их Рамирес», «Единственный смелый мексиканец — это Рамирес» (намекая на поведение Сауля Альвареса). В общем, Рамирес — лучший суперсредневес.

Мы бы не стали советовать Головкину идти туда на Рамиреса. Да, «Зурдо» хороший, крупный боксер. Он обладает прекрасными навыками. Мексиканец отлично разобрался с Артуром Абрахамом и завоевал титул WBO. Однако есть одно но.

В том бою Абрахам получил всего 500 тысяч в качестве гонорара. Это значит, что на сегодняшний день Рамирес не является тем именем, которое принесет прибыль. Иными словами, Головкину, зарабатывающему несколько миллионов, придется жертвовать доходом и соглашаться на подобные условия. На такое можно было бы пойти, будь «Зурдо» авторитетом в мире бокса. Хотя в таком случае на поединке с ним можно было заработать приличные деньги. Тем более, что Рамирес предпочитает беготню в ринге — его придется ловить все 12 раундов.

Так что хитрый Арум понимает, что Головкин — это трамплин для дальнейшей карьеры клиента. Поэтому прав был GGG, когда говорил, что ему во втором среднем нужны будут только большие бои, при этом поединок с Рамиресом он не отнес к таковым.

О своем желании биться здесь и сейчас говорил Джеймс ДиГейл. Британец неплох и обладает титулом IBF. Но ситуация примерно такая же, как и с упомянутым выше мексиканцем. Тем более свои последние поединки он провел не совсем убедительно. Даже в объединительном бою с Баду Джеком можно отметить, что ДиГейл еще не лицо второго среднего веса. Да, он бросает вызов. Не исключено, что Джеймс не откажется от своих слов. Но только мегасобытия из этого не получится. Даже встреча с Джеком не сопровождалась ажиотажем и прочим изысканным антуражем, хотя на кону стояло два титула.

Может, какой-никакой интерес представляет Баду Джек, но швед собирается подняться в весе и правильно делает. На момент поединков Баду заметно и легко прибавляет в весе. Он — габаритный и высокий, поэтому отличное решение — не дожидаться возможного реванша с ДиГейлом, покинув второй средний вес. Тогда по линии WBC будет «грызня» среди британца Каллума Смита, братьев Энтони и Андре Диррелла из США и других. Опять же — это не то, что нужноGGG.

Так что минус ДиГейл и Джек. Головкин не может ждать, пока все они раскрутятся. Возраст сейчас не позволяет ему пойти на это. Кстати, все-таки есть во втором среднем нужный боксер. Сам Головкин назвал его более-менее подходящим вариантом для того, чтобы подняться.

Речь, конечно же, о Хулио Сесаре Чавесе-младшем. Говоря о своем переходе, Геннадий отмечал именно этого мексиканца. «Когда мы говорили о 168 фунтах, то в первую очередь имели в виду Хулио Сесара Чавеса-младшего — это был бы большой PPV-бой. Также мои условия — это большой бой». Согласиться, пожалуй, стоит.

Бой с Чавесом если и планировать, то только в категории выше. Никаких промежуточных весов, иначе огромные риски потерять поединок из-за того, что Чавес испытывает проблемы со сгонкой веса. Например, команда Сауля Альвареса даже указала в контракте, что за каждый лишний килограмм Хулио Сесар должен заплатить миллион долларов. Их поединок пройдет 6 мая и как раз в промежуточном весе — до 164,5 фунтов.

Все это, конечно, так. Но теперь стоит дождаться результата майской встречи. Может, Чавес уже вовсе и не тот, с кем бы получилось событие. Так что, если победит Альварес, то идеальным раскладом для казахстанца была бы встреча с ним. Только вот «беготня» — отдельная история.

Другой причиной перехода в категорию выше будет возможность стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Неплохие регалии, только куда уж лучше объединить все пояса в среднем. Особенно, когда остался всего один. Повторимся, даже для чемпионского боя во втором среднем потребуется большое количество времени. И стоит ли рисковать мечтой стать абсолютным чемпионом ради, допустим, одного пояса в другой категории?

Вряд ли Головкин хотел бы этого. В крайнем случае, он может использовать переход для того, чтобы поддерживать форму в то время, пока нужные боксеры (интересно, у кого в итоге окажется заветный титул WBO) морально готовятся и покупают ручки. Таким разминочным и интересным боем стала бы встреча с британцем Джорджом Гроувзом.

Некогда Гроувз был спарринг-партнером GGG. Помнится, ему крепко досталось, вплоть до перелома ребра. Но это спарринги, а на ринге мы могли бы увидеть отличную драку с обилием сильных ударов.

Таким образом, лучше уж тратить оставшееся время на объединительный бой и на организацию встречи с Альваресом. Конечно, если он не проиграет Чавесу. Иначе битва с Хулио стала бы более приоритетной. Альварес уже представлял интерес только с поясом WBO (мексиканец — претендент на титульный поединок с Сондерсом).