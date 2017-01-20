Пакьяо заявил, что готов провести бой против Макгрегора по правилам бокса

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Ранее промоутер боксера Боб Арум заявил, что 38-летний Пакьяо проведет четыре поединка в 2017 году, после чего завершит карьеру. По словам промоутера, ведутся переговоры о проведении следующего поединка филиппинца 23 апреля против австралийца Джеффа Хорна. Позднее Арум сообщил ТАСС, что Пакьяо предложили провести бой в России против Дмитрия Михайленко в июне.

«Я готов драться с ним только по правилам бокса, не по правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Только боксерский поединок», — сказал Пакьяо.

Ранее стало известно о том, что Макгрегор может провести боксерский бой против знаменитого американца Флойда Мэйуэзера-младшего.

Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью. 28-летний Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.