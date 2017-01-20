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https://sport.mail.ru/news/boxing/28495169/
20 января 2017, 14:08 | Бокс | ТАСС

Пакьяо заявил, что готов провести бой против Макгрегора по правилам бокса

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо готов провести бой против бойца смешанного стиля ирландца Конора Макгрегора, но только по правилам бокса. Слова Пакьяо приводит портал Boxingscene со ссылкой на его интервью Fox Sports.

Ранее промоутер боксера Боб <span class=error>Арум</span> заявил что 38-летний <span class=error>Пакьяо</span> проведет четыре поединка в 2017 году после чего завершит карьеру. Увеличить
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Ранее промоутер боксера Боб Арум заявил, что 38-летний Пакьяо проведет четыре поединка в 2017 году, после чего завершит карьеру. По словам промоутера, ведутся переговоры о проведении следующего поединка филиппинца 23 апреля против австралийца Джеффа Хорна. Позднее Арум сообщил ТАСС, что Пакьяо предложили провести бой в России против Дмитрия Михайленко в июне.

«Я готов драться с ним только по правилам бокса, не по правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Только боксерский поединок», — сказал Пакьяо.

Ранее стало известно о том, что Макгрегор может провести боксерский бой против знаменитого американца Флойда Мэйуэзера-младшего.

Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью. 28-летний Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.
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