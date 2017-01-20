Боксер Уайлдер заявил, что его больше не интересует бой против Поветкина
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер более не заинтересован в проведении боя против россиянина Александра Поветкина, подозреваемого в употреблении допинга. Об этом американец сообщил в интервью польской газете Рrzegladsportowy.
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«Я действительно не знаю, что об этом сказать, — сказал Уайлдер. — Он перестал интересовать меня, я надеюсь, что WBC примет правильное решение, ведь его ловят на допинге во второй раз, это вредит спорту».
Также 31-летний американец выразил удивление, что у команды Поветкина изначально был запасной противник на бой в Екатеринбурге. «Это ужасно, в общем, это было удивительно для меня, что у них был запасной вариант. Стиверн не вышел на бой, а они просто заменили его другим боксером», — отметил американец.
Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен
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