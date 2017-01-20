Боксер Уайлдер заявил, что его больше не интересует бой против Поветкина

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В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство WBC отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа, россиянин победил нокаутом в шестом раунде. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

«Я действительно не знаю, что об этом сказать, — сказал Уайлдер. — Он перестал интересовать меня, я надеюсь, что WBC примет правильное решение, ведь его ловят на допинге во второй раз, это вредит спорту».

Также 31-летний американец выразил удивление, что у команды Поветкина изначально был запасной противник на бой в Екатеринбурге. «Это ужасно, в общем, это было удивительно для меня, что у них был запасной вариант. Стиверн не вышел на бой, а они просто заменили его другим боксером», — отметил американец.