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https://sport.mail.ru/news/boxing/28494698/
20 января 2017, 13:33 | Бокс | ТАСС

Боксер Уайлдер заявил, что его больше не интересует бой против Поветкина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер более не заинтересован в проведении боя против россиянина Александра Поветкина, подозреваемого в употреблении допинга. Об этом американец сообщил в интервью польской газете Рrzegladsportowy.

Также 31-летний американец выразил удивление что у команды Поветкина изначально был запасной противник на бой в Екатеринбурге. Увеличить
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В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство WBC отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа, россиянин победил нокаутом в шестом раунде. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

«Я действительно не знаю, что об этом сказать, — сказал Уайлдер. — Он перестал интересовать меня, я надеюсь, что WBC примет правильное решение, ведь его ловят на допинге во второй раз, это вредит спорту».

Также 31-летний американец выразил удивление, что у команды Поветкина изначально был запасной противник на бой в Екатеринбурге. «Это ужасно, в общем, это было удивительно для меня, что у них был запасной вариант. Стиверн не вышел на бой, а они просто заменили его другим боксером», — отметил американец.

Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.
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