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https://sport.mail.ru/news/boxing/28491266/
20 января 2017, 10:35 | Бокс | Р-Спорт

Сулейман: WBC рассматривает россиянина Дрозда как завершившего карьеру боксера

Всемирный боксерский совет (WBC) рассматривает российского боксера Григория Дрозда как спортсмена, завершившего карьеру, заявил агентству «Р-Спорт» президент организации Маурисио Сулейман.

Дрозд свой последний бой провел в мае 2015 года, после чего из-за травмы не смог провести обязательную защиту против конголезца Илунгу Макабу. WBC в марте присвоил Дрозду статус «чемпиона в отпуске» и дал право сразу же провести титульный бой после восстановления. В июне Дрозд заявлял «Р-Спорт», что приступил к тренировкам и планирует вернуться на ринг в декабре.

«Я думаю, что Григорий Дрозд завершил боксерскую карьеру. Он может гордиться своими достижениями, но WBC рассматривает его как завершившего боксерскую карьеру спортсмена», — сказал Сулейман по телефону.

Дрозд на профессиональном ринге одержал 40 побед (28 нокаутом) при единственной неудаче в бою с немцем Фиратом Арсланом, который прошел в 2006 году.
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