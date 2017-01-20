Сулейман: WBC рассматривает россиянина Дрозда как завершившего карьеру боксера
Всемирный боксерский совет (WBC) рассматривает российского боксера Григория Дрозда как спортсмена, завершившего карьеру, заявил агентству «Р-Спорт» президент организации Маурисио Сулейман.
Дрозд свой последний бой провел в мае 2015 года, после чего
«Я думаю, что Григорий Дрозд завершил боксерскую карьеру. Он может гордиться своими достижениями, но WBC рассматривает его как завершившего боксерскую карьеру спортсмена», — сказал Сулейман по телефону.
Дрозд на профессиональном ринге одержал 40 побед (28 нокаутом) при единственной неудаче в бою с немцем Фиратом Арсланом, который прошел в 2006 году.
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