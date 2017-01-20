Боксер Дрозд заявил, что не торопился бы делать выводы о завершении своей карьеры

Дрозд свой последний бой провел в мае 2015 года, после чего из-за травмы не смог провести обязательную защиту против конголезца Илунгу Макабу. WBC в марте присвоил Дрозду статус «чемпиона в отпуске» и дал право сразу же провести титульный бой после восстановления. В пятницу глава WBC Маурисио Сулейман заявил «Р-Спорт», что организация рассматривает Дрозда как завершившего боксерскую карьеру спортсмена.

«Я не говорил и не говорю о завершении карьеры. Возможно, у него есть такие догадки, это может быть лично его мнение. Да, я сейчас не активен, но я не могу говорить о том, что завершил карьеру. Я бы не торопился делать такие выводы, — сказал Дрозд по телефону. — Что касается моего восстановления, то рука не болит, я тренируюсь в полную силу практически каждый день. Думаю, что в конце января мы с Андреем Михайловичем (Рябинским) предметно обо всем поговорим».