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https://sport.mail.ru/news/boxing/28490262/
20 января 2017, 10:03 | Бокс | Sports.kz

Непобежденный американец тренируется с Головкиным

Не имеющий поражений американский проспект легкого веса Райан Мартин (17−0, 10 КО) приступил к тренировкам на базе Абеля Санчеса Big Bear Summit в Калифорнии, где его «соседом» по залу стал знаменитый Геннадий Головкиным, сообщает Sports.kz.

Не имеющий поражений американский проспект легкого веса <span class=error>Райан</span> <span class=error>Мартин</span> (17−0 10 КО) приступил к тренировкам на базе <span class=error>Абеля</span> <span class=error>Санчеса</span> Big <span class=error>Bear</span> Summit в Калифорнии где его соседом по залу стал знаменитый Геннадий <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Фотографию с казахстанским чемпионом боксер выложил в своем твиттере.

Ожидается, что Райан выйден на ринг в андеркарде вечера Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс 18 марта. Его соперник пока не известен.

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