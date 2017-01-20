Непобежденный американец тренируется с Головкиным
Не имеющий поражений американский проспект легкого веса Райан Мартин (17−0, 10 КО) приступил к тренировкам на базе Абеля Санчеса Big Bear Summit в Калифорнии, где его «соседом» по залу стал знаменитый Геннадий Головкиным, сообщает Sports.kz.
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Фотографию с казахстанским чемпионом боксер выложил в своем твиттере.
Ожидается, что Райан выйден на ринг в андеркарде вечера Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс 18 марта. Его соперник пока не известен.
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