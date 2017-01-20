Дычко встретился с Ковалевым
Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио Иван Дычко в Челябинске встретился с
экс-чемпионом мира в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым, сообщает Sports.kz.
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«Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалёв», — подписал фото Дычко, несмотря на то, что Ковалев лишился этих титулов, проиграв американцу Андре Уорду в спорном поединке.
Напомним, ранее стало известно о планах перехода Ивана в профессиональный бокс.
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