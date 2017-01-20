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20 января 2017, 9:59 | Бокс | Sports.kz

Дычко встретился с Ковалевым

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио Иван Дычко в Челябинске встретился с экс-чемпионом мира в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым, сообщает Sports.kz.

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио Иван <span class=error>Дычко</span> в Челябинске встретился с <nobr>экс-чемпионом</nobr> мира в полутяжелом весе россиянином Сергеем <span class=error>Ковалевым</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалёв», — подписал фото Дычко, несмотря на то, что Ковалев лишился этих титулов, проиграв американцу Андре Уорду в спорном поединке.

Напомним, ранее стало известно о планах перехода Ивана в профессиональный бокс.

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