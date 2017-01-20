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20 января 2017, 9:54 | Бокс | Sports.kz

Уорд и Хан навестили Джейкобса при подготовке к бою с Головкиным

Американец Андре Уорд и британец Амир Хан посетили тренировочный зал, в котором Дэниэл Джейкобс готовится к поединку с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Американец <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> и британец <span class=error>Амир</span> Хан посетили тренировочный зал в котором <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс готовится к поединку с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Совместное фото боксеров Андре выложил в своем инстаграме.

Напомним, ассистентом тренера Джейкобса при подготовке к бою с Головкиным является наставник Уорда Вирджил Хантер. Ранее главный тренер Дэниэла Андре Розье рассказал, что Уорд может также принять участие в процессе подготовки.

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