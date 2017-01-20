Уорд и Хан навестили Джейкобса при подготовке к бою с Головкиным

Не имеющий поражений американский проспект легкого веса Райан Мартин (17−0, 10 КО) приступил к тренировкам на базе Абеля Санчеса Big Bear Summit в Калифорнии, где его «соседом» по залу стал знаменитый Геннадий Головкиным, сообщает Sports.kz.