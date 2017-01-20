Уорд и Хан навестили Джейкобса при подготовке к бою с Головкиным
Американец Андре Уорд и британец Амир Хан посетили тренировочный зал, в котором Дэниэл Джейкобс готовится к поединку с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
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Совместное фото боксеров Андре выложил в своем инстаграме.
Напомним, ассистентом тренера Джейкобса при подготовке к бою с Головкиным является наставник Уорда Вирджил Хантер. Ранее главный тренер Дэниэла Андре Розье рассказал, что Уорд может также принять участие в процессе подготовки.
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