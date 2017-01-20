Промоутер Головкина поблагодарил TMZ Sports

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«Был рад видеть Мигеля Мелендеса из TMZ Sports на прошлой неделе, где Геннадий Головкин остановился, продвигая свой бой с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта в “Гардене”», — написал Леффлер в своем твиттере.