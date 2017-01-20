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https://sport.mail.ru/news/boxing/28489930/
20 января 2017, 9:45 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина поблагодарил TMZ Sports

Исполнительный директор К2 Promotions Том Леффлер выразил благодарность журналисту и продюсеру новостного проекта TMZ Sports Мигелю Мелендесу за поддержку в ходе медиа-тура, посвященного раскрутке боя Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.

Исполнительный директор К2 Promotions Том <span class=error>Леффлер</span> выразил благодарность журналисту и продюсеру новостного проекта TMZ Sports <span class=error>Мигелю</span> Мелендесу за поддержку в ходе <nobr>медиа-тура</nobr> посвященного раскрутке боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Был рад видеть Мигеля Мелендеса из TMZ Sports на прошлой неделе, где Геннадий Головкин остановился, продвигая свой бой с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта в “Гардене”», — написал Леффлер в своем твиттере.

Напомним, Геннадий в ходе визита в Лос-Анджелес дал интервью TMZ Sports, где отметил, что боец UFC Конор Макгрегор имеет хорошие шансы в боксе.

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