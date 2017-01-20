Промоутер Головкина поблагодарил TMZ Sports
Исполнительный директор К2 Promotions Том Леффлер выразил благодарность журналисту и продюсеру новостного проекта TMZ Sports Мигелю Мелендесу за поддержку в ходе
медиа-тура, посвященного раскрутке боя Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.
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«Был рад видеть Мигеля Мелендеса из TMZ Sports на прошлой неделе, где Геннадий Головкин остановился, продвигая свой бой с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта в “Гардене”», — написал Леффлер в своем твиттере.
Напомним, Геннадий в ходе визита в
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