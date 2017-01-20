«Я всегда говорил, что в этом году Канело собирается драться с GGG, это всегда было нашей целью, планом. Единственная причина, почему бой может не состояться — это потому что Альварес дерется с Чавесом-младшим. Это настоящая война, здесь может быть ничья, которая заставит провести реванш. Но по плану Канело будет драться три раза в году и проведет большие поединки с Головкиным и Чавесом. Все будет зависеть от исхода боя 6 мая [с Чавесом-младшим]. Возможен их реванш или трилогия. Это может быть лучшим боем года. Но как я всегда отмечал, Канело никого не боится, включая Головкина, и он планирует биться с GGG в этом году», — сказал Оскар для ESPN.