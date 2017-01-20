Де Ла Хойя рассказал, что может помешать бою Головкин — Альварес
Президент промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя верит, что бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится в этом году, однако озвучил причину, способную этому помешать, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я всегда говорил, что в этом году Канело собирается драться с GGG, это всегда было нашей целью, планом. Единственная причина, почему бой может не состояться — это потому что Альварес дерется с
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