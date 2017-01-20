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20 января 2017, 9:43 | Бокс | Sports.kz

Де Ла Хойя рассказал, что может помешать бою Головкин — Альварес

Президент промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя верит, что бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится в этом году, однако озвучил причину, способную этому помешать, сообщает Sports.kz.

Президент промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла <span class=error>Хойя</span> верит что бой <span class=error>Сауля</span> Альвареса и Геннадия <span class=error>Головкина</span> состоится в этом году однако озвучил причину способную этому помешать сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я всегда говорил, что в этом году Канело собирается драться с GGG, это всегда было нашей целью, планом. Единственная причина, почему бой может не состояться — это потому что Альварес дерется с Чавесом-младшим. Это настоящая война, здесь может быть ничья, которая заставит провести реванш. Но по плану Канело будет драться три раза в году и проведет большие поединки с Головкиным и Чавесом. Все будет зависеть от исхода боя 6 мая [с Чавесом-младшим]. Возможен их реванш или трилогия. Это может быть лучшим боем года. Но как я всегда отмечал, Канело никого не боится, включая Головкина, и он планирует биться с GGG в этом году», — сказал Оскар для ESPN.

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