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20 января 2017, 9:42 | Бокс | Vesti.kz

Головкин встретился с юным поклонником в тренировочном лагере Big Bear

Непобежденный казахстанский боксер Геннадий Головкин пригласил в тренировочный лагерь Big Bear Summit в Калифорнии, принадлежащий его наставнику Абелю Санчесу, юного поклонника, сообщается в официальном «Твиттере» WBC.

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«Спасибо чемпиону Геннадию Головкин и Абелю Санчесу, за то, что сделали мечту Джесси реальностью, пригласив его сегодня в Summit!» — написано в сообщении.

Напомним, в лагере Big Bear Головкин продолжает подготовку к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который состоится 18 марта в Нью-Йорке.

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