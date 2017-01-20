Головкин встретился с юным поклонником в тренировочном лагере Big Bear
Непобежденный казахстанский боксер Геннадий Головкин пригласил в тренировочный лагерь Big Bear Summit в Калифорнии, принадлежащий его наставнику Абелю Санчесу, юного поклонника, сообщается в официальном «Твиттере» WBC.
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«Спасибо чемпиону Геннадию Головкин и Абелю Санчесу, за то, что сделали мечту Джесси реальностью, пригласив его сегодня в Summit!» — написано в сообщении.
Напомним, в лагере Big Bear Головкин продолжает подготовку к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который состоится 18 марта в
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