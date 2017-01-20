Головкин встретился с юным поклонником в тренировочном лагере Big Bear

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«Спасибо чемпиону Геннадию Головкин и Абелю Санчесу, за то, что сделали мечту Джесси реальностью, пригласив его сегодня в Summit!» — написано в сообщении.