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https://sport.mail.ru/news/boxing/28488347/
19 января 2017, 23:04 | Бокс | Sports.kz

Хирн ожидает хороших PPV-продаж от боя Головкин — Джейкобс

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что болельщики будут активно покупать показ боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на FightHype.com.

Британский промоутер <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Хирн</span> считает что болельщики будут активно покупать показ боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на FightHype.com. Увеличить
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— Бой Брук — Головкин собрал хорошую аудиторию в Великобритании, правда, я ожидал большего. Если говорить о бое Головкин — Джейкобс, то это потрясающий поединок двух лучших боксеров. Думаю, у него будут действительно очень интересные цифры PPV-продаж, хорошие цифры, потому что это отличный бой, — сказал Хирн.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке и будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе. Просмотр боя в стандартном качестве обойдется болельщику в 55$, в высоком — в 65$.

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