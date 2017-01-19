Хирн ожидает хороших PPV-продаж от боя Головкин — Джейкобс
Британский промоутер Эдди Хирн считает, что болельщики будут активно покупать показ боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на FightHype.com.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Бой Брук — Головкин собрал хорошую аудиторию в Великобритании, правда, я ожидал большего. Если говорить о бое Головкин — Джейкобс, то это потрясающий поединок двух лучших боксеров. Думаю, у него будут действительно очень интересные цифры
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter