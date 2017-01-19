— Бой Брук — Головкин собрал хорошую аудиторию в Великобритании, правда, я ожидал большего. Если говорить о бое Головкин — Джейкобс, то это потрясающий поединок двух лучших боксеров. Думаю, у него будут действительно очень интересные цифры PPV-продаж, хорошие цифры, потому что это отличный бой, — сказал Хирн.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке и будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе. Просмотр боя в стандартном качестве обойдется болельщику в 55$, в высоком — в 65$.