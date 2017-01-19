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https://sport.mail.ru/news/boxing/28487867/
19 января 2017, 21:51 | Бокс | Чемпионат.com

Промоутер: Хэй и Беллью могут потерять лицензии, если снова подерутся до боя

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Дэвид Хэй и Тони Беллью рискуют лишиться боксёрских лицензий, если снова устроят драку на пресс-конференции. Бой между Хэем и Беллью состоится 4 марта в Лондоне.

«Конечно, если ситуация повторится, то они могут лишиться своих лицензий. Оба боксёра получили предупреждения от Британского совета по контролю за боксом. Ещё одна драка — и у них заберут лицензии. Я поговорю с обоими лично по поводу этого. Нам нужно сохранить баланс между спортом и драками», — приводит слова Хирна Sky Sports.

30 ноября в Лондоне Хэй ударил Беллью в лицо во время пресс-конференции, после чего служба безопасности была вынуждена его связать.
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