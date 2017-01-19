Промоутер: Хэй и Беллью могут потерять лицензии, если снова подерутся до боя

«Конечно, если ситуация повторится, то они могут лишиться своих лицензий. Оба боксёра получили предупреждения от Британского совета по контролю за боксом. Ещё одна драка — и у них заберут лицензии. Я поговорю с обоими лично по поводу этого. Нам нужно сохранить баланс между спортом и драками», — приводит слова Хирна Sky Sports.



30 ноября в Лондоне Хэй ударил Беллью в лицо во время пресс-конференции, после чего служба безопасности была вынуждена его связать.