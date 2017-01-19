Определен состав сборной России на матч Всемирной серии бокса с командой Казахстана

Матч между командами Russian Boxing Team и Astana Arlans состоится 3 февраля в России, место проведения поединков пока не определено. В турнире WSB принимают участие 12 коллективов, на предварительном этапе в группе с россиянами также выступают команды из Китая (China Dragons) и Узбекистана (Uzbek Tigers).

«Предварительный состав команды на матч со сборной Казахстана сформирован, — сказал в телефонном разговоре Шидловский. — Запланировано, что в весовой категории до 49 килограммов будет боксировать Батор Сагалуев, в весе до 56 килограммов — Максим Чернышев, в категории до 64 килограммов — Ратмир Абдурахманов, в весе до 75 килограммов — Максим Коптяков, в категории до 91 килограммов — Сергей Калчугин».

«До 30 января все спортсмены в составе сборной России готовятся на тренировочном сборе команды в Сочи, — добавил собеседник агентства. — А затем на протяжении трех дней мы проведем короткий сбор в подмосковном Чехове».

Матчи следующих туров российские боксеры проведут 18 февраля в Китае, 4 марта в Узбекистане, 18 марта в Казахстане, а дома будут принимать соперников 31 марта (China Dragons) и 21 апреля (Uzbek Tigers).