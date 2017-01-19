Лебедев заявил, что о переговорах по реваншу с Гассиевым речи пока не идет
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) российский тяжеловес Денис Лебедев заявил агентству «Р-Спорт», что на данный момент не ведутся переговоры на предмет организации боя-реванша с Муратом Гассиевым.
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Лебедев 3 декабря проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву решением судей, потеряв титул чемпиона IBF, после чего объявил, что заинтересован в реванше.
«Лично я был заинтересован в реванше с самого начала. Конечно, заинтересован в нем и по сей день, но о переговорах речи (пока) не идет», — сказал Лебедев по телефону.
На вопрос, готов ли он выставить чемпионский пояс WBA на реванш с Гассиевым, если такой бой состоится, Лебедев ответил: «Это вопрос к Вадиму Корнилову или Андрею Михайловичу Рябинскому. Лично я готов выставить и пояс WBA. Нет проблем».
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