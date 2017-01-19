Боксер Джек, ударивший судью в титульном бою, освободил пояс чемпиона WBC

«Шведский спортсмен Баду Джек освободил титул и перешел в следующую весовую категорию — до 79,4 кг (полутяжелый вес)», — говорится в пресс-релизе.

В воскресенье состоялся титульный поединок между Джеком и Дигейлом в Нью-Йорке и завершился ничейным результатом, боксеры сохранили свои титулы. После окончания одного из раундов рефери попытался развести боксеров по углам ринга, однако в этот момент Джек уже выбросил левый боковой удар, который пришелся в подбородок судьи. Арбитр начал падать, однако Джек успел удержать его и извинился.

В активе Джека 20 побед (12 — нокаутом), одно поражение, три ничьи. Дигейл выиграл 23 поединка (14 — нокаутом), уступив в одном и единожды завершив бой с ничейным результатом.