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https://sport.mail.ru/news/boxing/28475917/
19 января 2017, 9:48 | Бокс | ТАСС

Боксер Джек, ударивший судью в титульном бою, освободил пояс чемпиона WBC

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Шведский боксер Баду Джек, случайно ударивший судью во время объединительного боя с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) британцем Джеймсом Дигейлом, освободил чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе. Об этом сообщается в пресс-релизе WBC, который оказался в распоряжении ТАСС.

«Шведский спортсмен Баду Джек освободил титул и перешел в следующую весовую категорию — до 79,4 кг (полутяжелый вес)», — говорится в пресс-релизе.

В воскресенье состоялся титульный поединок между Джеком и Дигейлом в Нью-Йорке и завершился ничейным результатом, боксеры сохранили свои титулы. После окончания одного из раундов рефери попытался развести боксеров по углам ринга, однако в этот момент Джек уже выбросил левый боковой удар, который пришелся в подбородок судьи. Арбитр начал падать, однако Джек успел удержать его и извинился.

В активе Джека 20 побед (12 — нокаутом), одно поражение, три ничьи. Дигейл выиграл 23 поединка (14 — нокаутом), уступив в одном и единожды завершив бой с ничейным результатом.
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