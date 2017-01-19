Боксер Джек, ударивший судью в титульном бою, освободил пояс чемпиона WBC
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Шведский боксер Баду Джек, случайно ударивший судью во время объединительного боя с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) британцем Джеймсом Дигейлом, освободил чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе. Об этом сообщается в
пресс-релизе WBC, который оказался в распоряжении ТАСС.
«Шведский спортсмен Баду Джек освободил титул и перешел в следующую весовую категорию — до 79,4 кг (полутяжелый вес)», — говорится в
В воскресенье состоялся титульный поединок между Джеком и Дигейлом в
В активе Джека 20 побед (12 — нокаутом), одно поражение, три ничьи. Дигейл выиграл 23 поединка (14 — нокаутом), уступив в одном и единожды завершив бой с ничейным результатом.
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