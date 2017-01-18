Стал известен следующий соперник Ислама
Казахстанский
боксер-профессионал Канат Ислам, выступающий в первом среднем весе, проведет свой следующий бой 17 февраля, сообщается в группе казахстанца ВКонтакте.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соперником казахстанского боксера станет бразилец Робсон Ассис, имеющий в своем послужном списке 19 проведенных боев, в трех из которых он терпел поражение, а в остальных оказывался победителем. Отметим, что девять боев Ассис завершил досрочно, отправив своих оппонентов в нокаут.
Поединок состоится в городе Уилмингтон, штат Делавэр в андеркарте вечера бокса Роя
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter