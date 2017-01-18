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https://sport.mail.ru/news/boxing/28475033/
18 января 2017, 23:49 | Бокс | Sports.kz

Стал известен следующий соперник Ислама

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам, выступающий в первом среднем весе, проведет свой следующий бой 17 февраля, сообщается в группе казахстанца ВКонтакте.

Казахстанский <nobr>боксер-профессионал</nobr> Канат Ислам выступающий в первом среднем весе проведет свой следующий бой 17 февраля сообщается в группе <span class=error>казахстанца</span> <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Соперником казахстанского боксера станет бразилец Робсон Ассис, имеющий в своем послужном списке 19 проведенных боев, в трех из которых он терпел поражение, а в остальных оказывался победителем. Отметим, что девять боев Ассис завершил досрочно, отправив своих оппонентов в нокаут.

Поединок состоится в городе Уилмингтон, штат Делавэр в андеркарте вечера бокса Роя Джонса-младшего.

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