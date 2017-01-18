Стал известен следующий соперник Ислама

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Соперником казахстанского боксера станет бразилец Робсон Ассис, имеющий в своем послужном списке 19 проведенных боев, в трех из которых он терпел поражение, а в остальных оказывался победителем. Отметим, что девять боев Ассис завершил досрочно, отправив своих оппонентов в нокаут.



Поединок состоится в городе Уилмингтон, штат Делавэр в андеркарте вечера бокса Роя Джонса-младшего.