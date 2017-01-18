Арум: Пакьяо надеется стать президентом Филиппин

«Если вся эта идея с мировым туром сработает и он будет готов продолжить, почему бы не выступать ещё год или около того? Много лет назад было так весело, когда Али ездил в Японию, Дубай, Дублин… Если я смогу повторить это с Пакьяо — зачем мне отказываться?



У Мэнни есть цели на жизнь после бокса, и тот факт, что он дрался в разных странах, пойдёт на пользу Филиппинам, если он станет президентом. А он на это надеется», — рассказал Арум Boxing Scene.