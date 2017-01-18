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https://sport.mail.ru/news/boxing/28473455/
18 января 2017, 20:01 | Бокс | Чемпионат.com

Арум: Пакьяо надеется стать президентом Филиппин

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что Мэнни Пакьяо стоит продолжить карьеру боксёра и после окончания 2017 года.

«Если вся эта идея с мировым туром сработает и он будет готов продолжить, почему бы не выступать ещё год или около того? Много лет назад было так весело, когда Али ездил в Японию, Дубай, Дублин… Если я смогу повторить это с Пакьяо — зачем мне отказываться?

У Мэнни есть цели на жизнь после бокса, и тот факт, что он дрался в разных странах, пойдёт на пользу Филиппинам, если он станет президентом. А он на это надеется», — рассказал Арум Boxing Scene.
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