Украина претендует на право проведения Чемпионата Европы по боксу-2017
Украина поборется за право проведения континентального первенства по боксу среди мужчин, который состоится в июне текущего года. В случае решения в пользу нашего государства Исполкомом Европейской Конфедерации бокса, Чемпионат Европы пройдет в Харькове, сообщает
пресс-служба Федерации бокса Украины.
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Свое намерение провести соревнования подтвердили
«Мы направили официальную заявку в Европейскую Конфедерацию бокса на проведение Чемпионата Европы по боксу среди мужчин. В этом году континентальное первенство пройдет в июне и мы имеем достаточно времени, чтобы организовать и провести этот турнир на высоком уровне, -отметил президент ФБУ Владимир Продивус. — Голосование за
По предварительной информации поспорят за право проведения Континентального первенства кроме Украины также Россия и Турция.
Крупнейшим боксерским форумом, который проходил в Харькове, был Кубок Европы по боксу среди мужчин в 2010 году. Кроме того, в прошлом году Харьков на высоком организационном уровне провел матчевую встречу с участием «Украинских атаманов» во Всемирной серии бокса и Чемпионат Украины по боксу среди мужчин.
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