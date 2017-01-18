Поветкин и Харитонов проводят совместные сборы в Таиланде

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«Сергей Харитонов во вторник вылетел в Таиланд для подготовки к бою. На сборах с ним будут находиться партнеры по клубу — боксер Александр Поветкин и бизнесмен Эдуард Филбегер», — сообщил собеседник агентства.