Поветкин и Харитонов проводят совместные сборы в Таиланде
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Известный российский боец ММА Сергей Харитонов будет готовиться к своему следующему поединку в Таиланде вместе с боксером Александром Поветкиным. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе клуба «Витязь Fight».
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«Сергей Харитонов во вторник вылетел в Таиланд для подготовки к бою. На сборах с ним будут находиться партнеры по клубу — боксер Александр Поветкин и бизнесмен Эдуард Филбегер», — сообщил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что следующий поединок Харитонов проведет в феврале, однако точная дата на данный момент не сообщается. В отношении Поветкина проводится расследование по факту обнаружения в его
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