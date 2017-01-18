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https://sport.mail.ru/news/boxing/28472131/
18 января 2017, 18:17 | Бокс | ТАСС

Поветкин и Харитонов проводят совместные сборы в Таиланде

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Известный российский боец ММА Сергей Харитонов будет готовиться к своему следующему поединку в Таиланде вместе с боксером Александром Поветкиным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба «Витязь Fight».

Ранее стало известно что следующий поединок Харитонов проведет в феврале однако точная дата на данный момент не сообщается. Увеличить
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«Сергей Харитонов во вторник вылетел в Таиланд для подготовки к бою. На сборах с ним будут находиться партнеры по клубу — боксер Александр Поветкин и бизнесмен Эдуард Филбегер», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что следующий поединок Харитонов проведет в феврале, однако точная дата на данный момент не сообщается. В отношении Поветкина проводится расследование по факту обнаружения в его допинг-пробе запрещенного вещества остарина.
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