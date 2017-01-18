Российский боксер Алексеев проведет следующий бой 22 апреля в ХМАО

«Алексеев проведет следующий бой 22 апреля в Ханты- Мансийске. Соперник пока не определен», — сказал Титов.

21-летний спортсмен является чемпионом мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и обладает «серебряным» титулом по версии Азиатского боксерского совета.

Всего в активе спортсмена девять побед (четыре — нокаутом) и ни одного поражения.