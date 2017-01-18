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https://sport.mail.ru/news/boxing/28471888/
18 января 2017, 18:15 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Алексеев проведет следующий бой 22 апреля в ХМАО

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский боксер, выступающий во втором полулегком весе (до 59 кг), Михаил Алексеев следующий поединок проведет 22 апреля в Ханты- Мансийске. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор компании «РМК Боксинг промоушнз» Алексей Титов.

«Алексеев проведет следующий бой 22 апреля в Ханты- Мансийске. Соперник пока не определен», — сказал Титов.

21-летний спортсмен является чемпионом мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и обладает «серебряным» титулом по версии Азиатского боксерского совета.

Всего в активе спортсмена девять побед (четыре — нокаутом) и ни одного поражения.
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