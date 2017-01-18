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https://sport.mail.ru/news/boxing/28471433/
18 января 2017, 18:10 | Бокс | Sports.kz

Головкин попал в список легенд WBC

Твиттер Boxeo de Campeones предложил своим читателям определить лучший из двух квартетов легендарных чемпионов WBC, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> Boxeo de Campeones предложил своим читателям определить лучший из двух квартетов легендарных чемпионов WBC сообщает Sports.kz. Увеличить
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На первом фото, сделанном во время проведения Конвенции Всемирного боксерского совета в 1983 году, запечатлены Мухаммед Али, Карлос Монсон, Алексис Аргуэльо и Нино Бенвенути. На втором (2014 год) — Майк Тайсон, Геннадий Головкин, Мигель Анхель Котто и Роберто Дуран.

Большинство любителей бокса отдают предпочтение первой четверке, однако у второго квартета также есть свои почитатели.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) владеет титулом чемпиона мира по версии WBC с мая 2016 года после того, как от этого пояса отказался его потенциальный соперник мексиканец Сауль Альварес «Канело» (48−1−1, 34 КО).

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