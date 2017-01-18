Головкин попал в список легенд WBC

На первом фото, сделанном во время проведения Конвенции Всемирного боксерского совета в 1983 году, запечатлены Мухаммед Али, Карлос Монсон, Алексис Аргуэльо и Нино Бенвенути. На втором (2014 год) — Майк Тайсон, Геннадий Головкин, Мигель Анхель Котто и Роберто Дуран.



Большинство любителей бокса отдают предпочтение первой четверке, однако у второго квартета также есть свои почитатели.



Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) владеет титулом чемпиона мира по версии WBC с мая 2016 года после того, как от этого пояса отказался его потенциальный соперник мексиканец Сауль Альварес «Канело» (48−1−1, 34 КО).