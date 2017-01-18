Джефф Мейвезер: Головкин в ринге чаще просто «убивает», а Альварес проводит большие комбинации

«Раньше я склонялся в сторону Головкина, но чем ближе идет дело к бою, тем больше я склоняюсь в сторону «Канело». У «Канело» есть защита, он проводит большие комбинации и может двигаться. Головкин тоже хороший боксер, но он чаще всего просто «убивает», а «Канело» тоже может пробить.

К сожалению для Головкина, он дерется в том дивизионе, где он король, а остальные ему сильно уступают. Здорово быть королем, но если ты хочешь стать великим, ты должен двигаться в следующую весовую категорию и выходить против тех, кто хочет с тобой драться. Не поймите меня неправильно. «Канело» — это бизнес. Он будет «доить» свое имя до тех пор, пока это возможно. Но его бой с Головкиным — это реальный бой, который может сложиться в пользу любой из сторон, — цитирует Мейвезера boxingscene.com.

Напомним, бой Головкин — Альварес мог состояться в 2016 году, однако мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.