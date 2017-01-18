Тренер Головкина назвал победителя боя "Канело" - Чавес

«Головкин спарринговал с обоими. Я думаю, что Чавесу будет сложно согнать вес до 165 фунтов, если ему было тяжело опуститься до 168. Чавес, возможно, сделал вес, но если вы посмотрите на его лицо на взвешивании, то он был похож на скелета.

Так что, это может сыграть определенную роль в развитии хода боя. «Канело» будет комфортно в 165 фунтах, и ему не придется сидеть на диете. Поэтому у него будет преимущество. Я думаю, что скорость рук «Канело» и слобость Чавеса станет решающим фактором. «Канело» выиграет решением судей, — заявил Санчес в интервью Fighthub.com.

Ранее экс-чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес также обратил внимание на проблемы со сгонкой веса у Чавеса. По его словам, главным соперником Хулио станет вес, а уже потом сам «Канело».

Напомним, их бой пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта, а транслировать его будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).