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https://sport.mail.ru/news/boxing/28466697/
18 января 2017, 12:22 | Бокс | Sports.kz

Мейвезер-старший больше не считает Головкина фаворитом в бою с Альваресом

Известный американский тренер Джефф Мейвезер больше не уверен в том, что чемпион мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадий Головкин победит Сауля Альвареса.

Известный американский тренер <span class=error>Джефф</span> Мейвезер больше не уверен в том что чемпион мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадий <span class=error>Головкин</span> победит <span class=error>Сауля</span> Альвареса. Увеличить
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«Ранее я считал фаворитом Головкина, но по мере приближения боя я всё больше начинаю склоняться к тому, что Альварес более совершенный боец. У Сауля есть защита, он выбрасывает хорошие комбинации, хорошо работает на ногах. Головкин — хороший боксёр, но он по большей части нацелен на “убийство”, но он не всегда будет попадать. Кроме того, Альварес также может мощно пробить, так что никто не знает, что он может выдержать», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

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Джефф Мейвезер: Головкин в ринге чаще просто «убивает», а Альварес проводит большие комбинации

Тренер Джефф Мейвезер, дядя Флойда Мейвезера-младшего, одно время был убежден, что казахстанец Геннадий Головкин победит мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, но теперь изменил свое мнение, оценивая шансы боксеров как 50 на 50.
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