Мейвезер-старший больше не считает Головкина фаворитом в бою с Альваресом

«Ранее я считал фаворитом Головкина, но по мере приближения боя я всё больше начинаю склоняться к тому, что Альварес более совершенный боец. У Сауля есть защита, он выбрасывает хорошие комбинации, хорошо работает на ногах. Головкин — хороший боксёр, но он по большей части нацелен на “убийство”, но он не всегда будет попадать. Кроме того, Альварес также может мощно пробить, так что никто не знает, что он может выдержать», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.