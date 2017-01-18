Boxingnews24.com: Джейкобсу нужны несколько планов на бой с Головкиным
Обозреватель Boxingnews24.com Джефф Араноу проанализировал, почему Дэниэл Джейкобс не сможет выиграть бой с Геннадием Головкиным, используя лишь тактику постоянного движения, пишет Sports.kz.
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«Андре Розье нужен план получше, чем просто заставлять Джейкобса двигаться и использовать размах рук. Вряд ли это сработает против Головкина. Джейкобс не так уж хорош в движении. Он подвижен, но не является достаточно неуловимым для таких бойцов, как GGG. У того же Дмитрия Пирога не было проблем в том, чтобы срезать ему углы, заставляя идти на обмен ударами. В финальной стадии их поединка в 2010-м Джейкобс старался двигаться боком, и Пирог легко перехватил его и нокаутировал правой.
Джейкобсу будут нужны несколько планов, которые он бы смог быстро применить в ринге с Головкиным 18 марта. Если
Когда Джейкобс менял курс в бою с Пирогом, то его нокаутировали. Не думаю, что ему нужно дублировать этот результат, пытаясь много двигаться в поединке с Головкиным. Единственное, где Джейкобс может успешно применить движение — это использовать его для снижения силы ударов Геннадия, а также оставлять его незащищенным в то время, как он бьет его, двигаясь вперед, — отметил автор.
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