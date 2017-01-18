Boxingnews24.com: Джейкобсу нужны несколько планов на бой с Головкиным

«Андре Розье нужен план получше, чем просто заставлять Джейкобса двигаться и использовать размах рук. Вряд ли это сработает против Головкина. Джейкобс не так уж хорош в движении. Он подвижен, но не является достаточно неуловимым для таких бойцов, как GGG. У того же Дмитрия Пирога не было проблем в том, чтобы срезать ему углы, заставляя идти на обмен ударами. В финальной стадии их поединка в 2010-м Джейкобс старался двигаться боком, и Пирог легко перехватил его и нокаутировал правой.

Джейкобсу будут нужны несколько планов, которые он бы смог быстро применить в ринге с Головкиным 18 марта. Если какой-то из них начнет рушиться, ему нельзя будет подолгу на нем застревать, потому что это для него слишком рискованно. Джейкобс дерется лучше всего, когда идет вперед, давая ход рукам. Это было его специализацией всю карьеру.

Когда Джейкобс менял курс в бою с Пирогом, то его нокаутировали. Не думаю, что ему нужно дублировать этот результат, пытаясь много двигаться в поединке с Головкиным. Единственное, где Джейкобс может успешно применить движение — это использовать его для снижения силы ударов Геннадия, а также оставлять его незащищенным в то время, как он бьет его, двигаясь вперед, — отметил автор.