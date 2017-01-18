Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28465931/
18 января 2017, 11:36 | Бокс | Чемпионат.com

Марко Хук сразится за титул временного чемпиона WBC с Майрисом Бриедисом

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBO Марко Хук (40−3−1, 27 КО) разыграет вакантный титул временного чемпиона WBC с латвийцем Мариесом Бриедисом (21−0−0, 18 КО), сообщает немецкое издание Bild.

Поединок между этими боксёрами планируется провести 1 апреля в Дортмунде.

Бриедис является обязательным претендентом на титул полновесного чемпиона WBC, которым ныне владеет Тони Беллью. Однако WBC разрешил Белью отодвинуть защиту титула в связи с тем, что на 4 марта у него запланирован бой в супертяжёлом весе против Дэвида Хэя. Учитывая данные обстоятельства, WBC санкционировал бой между Хуком и Бриедисом за титул временного чемпиона.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России