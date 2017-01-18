Марко Хук сразится за титул временного чемпиона WBC с Майрисом Бриедисом

Поединок между этими боксёрами планируется провести 1 апреля в Дортмунде.



Бриедис является обязательным претендентом на титул полновесного чемпиона WBC, которым ныне владеет Тони Беллью. Однако WBC разрешил Белью отодвинуть защиту титула в связи с тем, что на 4 марта у него запланирован бой в супертяжёлом весе против Дэвида Хэя. Учитывая данные обстоятельства, WBC санкционировал бой между Хуком и Бриедисом за титул временного чемпиона.